Passation de pouvoirs entre Amara et Benchaâboune, nouveau ministre de l'Economie et des finances

Mohamed Benchaâboune, nouveau ministre de l'Économie et des finances, et Abdelkader Amara, qui assurait l'intérim.

La passation des pouvoirs entre Abdelkader Amara, qui assurait l’intérim à la tête du ministère de l’Économie et des finances depuis le 2 août, et Mohamed Benchaâboune, nommé le 20 août par le roi Mohammed VI en tant que ministre de l'Économie et des finances, a eu lieu ce vendredi 24 août 2018.

La cérémonie de passation des pouvoirs, s'est déroulée ce vendredi 24 août au siège du ministère de l'Economie et des finances, en présence des Directeurs et Directeurs Généraux et des hauts responsables dudit ministère.

Par chakir Alaoui