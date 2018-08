© Copyright : DR

Salaheddine Mezouar a laissé sa casquette de président de la CGEM qui défend les intérêts du secteur privé pour revêtir celle d’ancien président de la COP22, fonction qu’il a occupée lors de son mandat de ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Benkirane.

Mezouar a pris part, lundi à Paris, à l’inauguration du Club des Présidents de COP. Ce club, qui regroupe les anciens présidents des COP, a pour objectif d’accompagner la dynamique actuelle visant à avancer l’agenda de la lutte contre les changements climatiques.

Inauguration du Club des Présidents de COP. Volontarisme et détermination pour faire avancer l’agenda de la lutte contre les changements climatiques. Nécessité de continuer la mobilisation. pic.twitter.com/f4P6Vf6AUi — Salaheddine Mezouar (@Salahmezouar) 28 août 2018

Ont pris part à cette rencontre inaugurale notamment Michal Kurtyka, président désigné de la COP 24 et secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie polonais, Laurent Fabius, ancien président de la COP21 et actuel président du Conseil constitutionnel français, et Patricia Espinosa, ancienne présidente de la COP16 et secrétaire exécutive de ONU Changements Climatiques.

«L’ancien Président de la COP22 et actuel Président de la CGEM a appelé à continuer la mobilisation afin que le climat puisse être au cœur de l’agenda international. Salaheddine Mezouar a par ailleurs rappelé l’engagement du Royaume du Maroc à participer au succès de la COP24, qui se tiendra en Pologne en décembre 2018», lit-on dans un message sur le site officiel de la confédération patronale.