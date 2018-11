© Copyright : DR

Le marché du paiement mobile au Maroc devrait canaliser un volume annuel de transactions de l’ordre de 400 milliards de dirhams.

Le lancement effectif de l’interopérabilité entre les établissements de paiement mobile, qu’il s’agisse de transfert d’une personne à une autre ou bien d’un paiement auprès des commerçants, aura lieu la semaine prochaine. A cette occasion, un point de presse sera organisé, mardi 13 novembre à Rabat, animé par le DG de Bank Al-Maghrib, Abderrahim Bouazza, accompagné du DG de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), Azelarab Hassibi.

Fruit d’un partenariat entre les banques, l’ANRT et les opérateurs télécoms, l'interopérabilité du paiement mobile permet aux clients des établissements de paiement d’effectuer en temps réel leurs paiements via le mobile, indépendamment du choix de l’opérateur ou de la banque. Le marché du paiement via le mobile devrait capter chaque année un volume annuel de transactions de l’ordre de 400 milliards de dirhams.