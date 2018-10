© Copyright : DR

La dernière enquête réalisée par le cabinet d’intelligence économique Oxford Business Group (OBG) révèle que près des trois quarts des chefs d'entreprises déclarent avoir des attentes positives ou très positives quant aux conditions du marché local au cours des 12 prochains mois.

Mené auprès de 106 chefs d’entreprises, le sondage d'OBG laisse constater une perception globalement positive: 77% des interrogés affirment qu’il est très probable que leur société réalise un investissement important dans les 12 prochains mois.

Le sondage révèle que 55 % des répondants estiment que l’environnement fiscal actuel (des entreprises et des particuliers) au Maroc est peu concurrentiel ou très peu concurrentiel à l’échelle mondiale. De plus, l'accès au financement reste difficile, notamment pour certaines entreprises. Si 40 % des chefs d'entreprise jugent l’accès au financement comme étant facile ou très facile, 38% le trouvent difficile, voire très difficile.

Malgré certains obstacles rencontrés par les entreprises locales, les dirigeants d'entreprise interrogés par OBG sont optimistes quant à la dynamique industrielle du pays. Ils sont 55 % à désigner le secteur automobile comme étant le plus susceptible d'accélérer le développement industriel à court et moyen terme au Maroc. Le Maroc a dépassé l'Afrique du Sud en tant que leader continental pour la production de véhicules en 2017. L'aéronautique, l’industrie pharmaceutique, les phosphates, le textile, le ciment et l'acier sont, par ordre d’importance, les autres secteurs prometteurs selon les répondants.