Kiosque360. Plusieurs entreprises actuellement en visite au Maroc prospectent pour accélérer le business avec le royaume, notamment dans les domaines de l'automobile, de l'IT, des matériaux de construction, de l'enseignement...

Le Portugal cherche des opportunités au Maroc, rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal assure qu’une délégation d'hommes d'affaires portugais est actuellement au Maroc pour étudier les possibilités d’y faire du business. Parmi les filières industrielles porteuses du Portugal, le quotidien cite l'automobile, l'aéronautique, les matériaux de construction (marbre, carrelage/céramique, pierres ornementales...), l'agroalimentaire (huile d'olive, vins, agrumes...), le textile-habillement, la technologie et R&D, les énergies renouvelables, l'enseignement supérieur, l'engineering ou encore le tourisme...



L’Economiste est convaincu des similitudes des tissus industriels des deux pays, de leurs multiples complémentarités et gisements de croissance dans les échanges commerciaux.

Le royaume doit ainsi profiter de son positionnement en tant que plateforme de production et à l'export, ainsi que des incitations et protections qu'il offre aux investisseurs étrangers pour les attirer. D’ailleurs, il n’y a «aucune restriction et il y a un libre transfert des capitaux».



Plus encore, le Maroc peut faire valoir son savoir-faire dans l'automobile. Le pays exporte des voitures vers 75 pays, avec quelque 200.000 emplois créés. Le chiffre d'affaires du secteur dépasse les 80 milliards de dirhams. De quoi en faire le 1er secteur exportateur. Si, aujourd’hui, la capacité installée atteint les 500.000 véhicules, l'objectif est d'atteindre les 600.000 unités dès 2020 et 700.000 en 2021.