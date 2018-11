© Copyright : DR

A l’occasion de la campagne agricole 2018/2019, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) s’associe à l’opération Boudour lancée par le ministère de l'Agriculture pour l’emblavement d’un maximum de superficies céréalières.

Dans un communiqué publié en début de semaine, le GCAM mobilise ainsi ses structures spécifiques: banque classique et Tamwil El Fellah en vue de promouvoir l’utilisation des semences sélectionnées ou améliorées afin d’augmenter sensiblement la productivité des céréales au Maroc, indique le Groupe.

L’accompagnement de GCAM et de Tamwil El Fellah se fera à travers le financement de l’achat des semences et de l’ensemble des autres intrants nécessaires aux cultures céréalières, notamment sous forme du crédit de campagne, adossé à l’assurance agricole.

Pour mener à bien cette opération, le GCAM œuvrera aux côtés des Directions régionales de l’agriculture (DRA) et des Directions provinciales de l’agriculture (DPA) afin de soutenir les services de l’ONCA et des opérateurs publics et privés commercialisant les semences sélectionnées, indique le groupe.

Le GCAM interviendra notamment sur le volet «offre produits de campagne agricole et conditions de financement» en s’appuyant également sur le dispositif d’agences mobiles pour permettre aux régions les plus enclavées de bénéficier de cette opération.

Pour rappel, Tamwil El Fellaa été lancé en 2008 pour renforcer l’offre du Crédit Agricole du Maroc destinée au secteur agricole et au monde rural en général, avec la vocation d’accompagner la stratégie des pouvoirs publics en matière de soutien au secteur agricole, notamment l’agriculture solidaire.