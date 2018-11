© Copyright : DR

La Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses (FNCL) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau think tank, «Grain Vision Morocco». Une convention de partenariat a été conclue avec l’ESSEC Afrique.

Grain Vision Morocco (GVM), indique la FNCL dans un communiqué, se veut être le premier véhicule de réflexion et de sensibilisation sur l’ensemble de la filière des céréales et des légumineuses, notamment sur les activités de collecte, d’importation, de stockage et de distribution. Son ambition est d’accompagner le développement des professionnels du négoce des céréales à travers une approche participative sur l’ensemble des problématiques et des défis auxquels fait actuellement face le secteur, de l’amont à l’aval.

Cette initiative, poursuit la même source, s’inscrit dans l’esprit et la dynamique initiée par le souverain il y a quelques semaines, pour une émergence organisée et structurée du secteur agricole.

Considéré comme un des principaux contributeurs au PIB national, le secteur des céréales et des légumineuses est au cœur des politiques agricoles. Le nouveau think tank GVM a ainsi pour vocation de développer une vision prospective de la filière céréalière marocaine, à travers les problématiques de collecte, d’importation et de stockage, permettant, d’une part, d'assurer l'approvisionnement du pays en céréales et produits dérivés et, d’autre part, de consolider sa sécurité alimentaire.

« Nous allons capitaliser sur l’expertise de nos membres, et de l’ensemble des parties prenantes du secteur, pour créer un modèle économique agile, innovant, viable et répondant aux exigences et besoins de notre pays en céréales. GVM sera un espace de dialogue, d’échange et de concertation» souligne Jamal M’Hamdi, Président de la FNCL. Pour cela, GVM s’est engagé dans un partenariat académique durable avec l’ESSEC Afrique. Cette association se matérialisera par la mise en place de modules de recherches et de réflexions sur l’ensemble des problématiques liées à la filière des céréales et légumineuses, telles que la sécurité alimentaire du pays, l’économie agricole, les stratégies de couverture de risque de prix et de matières ou encore la logistique.