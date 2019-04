© Copyright : DR

Kiosque360. Les différentes institutions concernées par les affaires des Marocains du monde seront regroupées dans un guichet unique mobile. Les détails.

Un Guichet unique mobile dédié aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui prendra ses quartiers du 2 au 5 mai en Espagne. C'est ce que nous annonce Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 24 avril.

Le ministère chargé des MRE et des affaires de la migration, qui en a fait l’annonce, précise que cette structure, destinée à servir nos compatriotes, sera ouverte dans les différentes circonscriptions consulaires du Royaume. Selon le département d’Abdelkrim Benoutiq, cette ouverture fait partie d’un «programme qui sera mis en œuvre en Espagne en premier lieu avant d'être généralisé dans l’avenir pour englober d’autres pays». L’objectif étant d’accompagner et de suivre de près les conditions des Marocains en Espagne.

Le ministère, qui prend appui sur les registres consulaires, précise que les Marocains d’Espagne constituent une part importante des Marocains du monde. «Ils se chiffrent à environ 850.000». La même source indique que ledit programme vise aussi à sensibiliser les MRE aux questions qui les intéressent qu’elles soient sociales, culturelles, économiques ou administratives. Une démarche qui sera concrétisée par la mobilisation des différentes institutions concernées par les affaires des Marocains du monde.

Ainsi, ce programme sera marqué par la participation, entre autres, des représentations diplomatiques et consulaires du Maroc en Espagne, du ministère de la Justice, de celui de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (secteur du transport) et de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. A leur tour, l’Administration des douanes et impôts indirects, la Caisse centrale de garantie, la CNSS et l’Ircam seront associés au programme.