© Copyright : Dr

Kiosque360. Les montants transférés au Maroc par les MRE à fin mai 2019 sont en baisse de 3,4% comparativement à la même période de l’année dernière. Toutefois, les 25,86 milliards de dirhams transférés dépassent la moyenne enregistrée entre 2015 et 2017.

25,86 milliards de dirhams, c’est le montant transféré, à fin mai 2019, par les Marocains résidents à l’étranger (MRE). La Vie Eco, qui rapporte cette information dans sa publication en kiosque ce vendredi, indique que ce montant correspond à une baisse de 3,4% par rapport à la même période de l’année dernière. Cependant, l’Office des changes fait remarquer que ce niveau dépasse la moyenne enregistrée entre 2015 et 2017. Dans la liste des pays de provenance des transferts des MRE, on note la France, qui se place en tête du classement avec une part de 35% du total des montants envoyés par les MRE. Les pays du Golfe représentent 18%. L’Italie vient en troisième position avec 9,4%, suivie de l’Espagne avec 8,6%.

Selon La Vie Eco, l’augmentation des transferts venant des pays du Golfe est une ressource nouvelle qui prend progressivement de l’importance. Et d'ajouter que l’économie nationale ne peut que mieux se porter avec une telle progression, dans la mesure où les transferts des MRE constituent l’une des principales contributions à l’économie.

Soulignons qu’un rapport de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) indique que les transferts des MRE, avec les recettes de voyages, ont permis de couvrir 2/3 du déficit commercial sur les 5 premiers mois de l’année en cours. Le journal renchérit en faisant remarquer que ces recettes participent à mettre l’économie nationale dans de meilleures dispositions pour terminer l’année sur de bons chiffres. Notons qu’en 2018, les fonds transférés par les MRE ont été estimés à 64,8 milliards de dirhams, en repli de 1,7% par rapport à 2017, une année qui a connu un transfert de 65,37 milliards de dirhams.