Modèle de développement: ramassée, bénévole… Les premières indiscrétions sur la commission de Benmoussa

On en sait un peu plus sur la composition de la commission qui va travailler sur le nouveau modèle de développement et dont la présidence a été confiée à Chakib Benmoussa. En voici les premières indiscrétions.

Les choses se précisent pour la commission spéciale qui va travailler sur le nouveau modèle de développement et dont la présidence a été confiée à Chakib Benmoussa. Selon une source autorisée, cette commission sera ramassée, avec un nombre limité de membres. Et ce n’est pas tout: les membres de cette commission doivent justifier de solides références en termes de parcours individuel, d'expertise et d'engagement. Notre source explique par ailleurs que le principe du travail de cette commission est le bénévolat, y compris pour le président. Chakib Benmoussa, confie notre source, va garder son poste d'ambassadeur à Paris même s'il sera très sollicité à Rabat. Chakib Benmoussa à la tête de la Commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement Les membres de cette commission seront issus des rangs des compétences marocaines, y compris celles résidant à l’étranger (MRE). Dans les jours à venir, ils seront nommés par le souverain, affirme notre interlocuteur qui insiste sur le fait que l'action de cette commission n'aura aucune interférence avec l'action de l'Exécutif. Notre source précise aussi que cette commission disposera de sept mois pour rendre sa copie. Et le résultat de son travail sera décliné en deux temps: un rapport, puis des propositions avec des mécanismes institutionnels de suivi. La base du travail de cette commission sera d'abord l'écoute, celle de toutes les parties et acteurs concernés.

Par Tarik Qattab