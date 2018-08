© Copyright : DR

Pas moins de 65% des licences accordées dans le cadre dudit accord bénéficient à des navires de Galice, d'Andalousie et des Canaries.

Le ministre espagnol de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Luis Planas, a appelé mercredi les partis politiques à presser leurs représentants au sein des institutions européennes en vue d'une ratification "le plus tôt possible" de l'accord de pêche Maroc-Union européenne, dont 90 des 138 licences accordées bénéficient à des navires de Galice, d'Andalousie et des Canaries, rapporte l'agence "EFE". Le ministre s'exprimait devant la commission de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du Congrès des députés, à la demande du groupe parlementaire Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM).

Planas a relevé que c'est au niveau du Parlement européen et le Conseil que l'accord, dont l'adoption “n'a pas été facile”, sera ratifié appelant les députés à faire pression sur leurs collègues au sein de ces organismes. Il a qualifié de "vital" cet accord pour certains segments de la flotte espagnole, notant que le Maroc recevra en contrepartie 50 millions d'euros par an, dont 17% correspond à la contribution des armateurs.