Au terme de la 44e réunion des gouverneurs de la Banque Islamique de Développement (BID), dont les travaux ont pris fin samedi dernier à Marrakech, 4 accords portant sur plusieurs secteurs d'activités ont été signés entre le Maroc et le groupe de la BID. Explications.

Le groupe de la Banque islamique de développement (BID) a signés quatre protocoles d'ententes, avec le groupe Banque centrale populaire (BCP), l’Agence marocaine de l’énergie durable (MASEN), Al-Akhdar bank, banque participative créée conjointement par le groupe Crédit agricole du Maroc (CAM) et la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), et enfin l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des finances, Zouhair Chorfi, interrogé par Le360, indique que

"parallèlement à ces accords, la signature de la coopération financière pour l'année 2019, pour un total dépassant les 210 millions de dollars, a été accordé au Maroc. Ce volet est dédié à l'inclusion financière mais aussi au financement d’une partie de l'INDH et au développement territorial".

Zouhair Chorfi ajoute que "le volet prêt est accompagné de dons dédiés à de nombreux secteur". Ce haut fonctionnaire conclut son propos en soulignant que "la BID est un partenaire qui accompagne le Maroc dans son développement, notamment celui du capital humain et pour une meilleurs prise en charge des questions sociales".

Commentant ces accords, Oussama Kaissi, membre du groupe de la BID déclare de son côté: "nous sommes ravis de renforcer notre coopération avec ces partenaires prestigieux. En fait, ces accords soulignent notre engagement envers le Maroc et notre soutien au commerce et aux investissements en Afrique et ailleurs", souligne celui qui est aussi directeur général de la Société Islamique pour l’assurance des Investissements et du crédit à l’exportation (SIACE).

Dans son premier protocole d’entente, la société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (SIACE), filiale de la BID, a établi un partenariat stratégique avec le groupe de la banque centrale populaire (BCP), afin de soutenir le commerce et les investissements en Afrique subsaharienne.

Le deuxième protocole d'entente, en collaboration avec l'agence marocaine pour l'énergie durable (AMED), soutient les investissements dans le secteur de l'énergie durable du Maroc au sein des autres pays membres de la SIACE, notamment africains. En outre, ce protocole encourage les investissements étrangers dans des projets d'énergie durable au Maroc.

Le troisième protocole d'entente concerne la Banque Al-Akhdar (BAA) et vise à soutenir les transactions dans les pays membres de la SIACE à travers des mécanismes d'assurance conformes à la charia.

Enfin, la société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (SIACE), a signé le quatrième protocole d’entente avec l’agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), filiale de la banque mondiale (BM), afin de revitaliser la coopération dans le domaine du soutien aux investissements étrangers.