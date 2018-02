Rencontre entre des hommes d'affaires marocains et qataris, le 21 février 2018 à Doha.

Des projets d'investissement ont été au cœur d’une séance de travail tenue, mercredi 21 février 2018 à Doha, entre 27 hommes d’affaires marocains et les responsables de l’Autorité qatarie de l’investissement.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Qatar, Nabil Zniber, les deux parties ont fait part de leur aspiration à monter des partenariats dans des domaines d’affaires qui répondent aux besoins du marché dans les deux pays et qui accompagnent la dynamique et les mutations du marché sur les plans local et régional

Dans ce sens, la délégation marocaine a appelé à réfléchir sur la possibilité d'intégrer les partenariats que les deux parties pourraient construire avec d'autres partenaires, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, notamment en prenant en compte la profondeur africaine du Royaume, et ce pour valoriser le potentiel prometteur du continent africain.

Les membres de la délégation marocaine ont exposé des propositions de projets à réaliser au Maroc et à l’étranger, dont certains sont prêts et d’autres en cours d’étude d’utilité et qui constituent des partenariats rentables d'investissement pour les parties prenantes.

A cet égard, Cheikh Mohammed Mansour Al-Thani, le chef de service du développement au sein de l’Autorité qatarie d’investissement, ce fonds souverain qatari dédié à la promotion des investissements aux niveaux local et international, a demandé aux opérateurs marocains de fournir à l'Autorité, via l'ambassade du Maroc, des études de projets pour trouver des investisseurs ou des partenaires d'investissement.

Et d’ajouter que la réunion de la haute commission mixte entre les deux pays, en mars prochain, sera une occasion d'étudier les aspects juridiques et organisationnels qui offriront davantage de garanties pour ce type de partenariat d’investissements entre les deux parties.

Par ailleurs, la délégation marocaine a visité les fermes Baladna (environ 50 km du nord de Doha), qui, selon ses fondateurs, représentent une concrétisation de l'aspiration à contribuer à l'autosuffisance en lait et en produits laitiers.

Arrivés lundi à Doha, les hommes d'affaires marocains ont pris part mardi à des rencontres avec leurs homologues qataris pour explorer les opportunités d’investissements .

La délégation d’hommes d'affaires marocains, représentant divers secteurs d'activité, est actuellement en visite de quatre jours dans la capitale qatarie, à l'initiative de l'ambassade du Royaume à Doha et en partenariat avec l'Association marocaine des exportateurs.