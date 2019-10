De gàd: Alain Merlot, directeur général de la BMOI, Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l’International, Naina Andriantsiohaina, président du conseil d’administration, et Boris Joseph, directeur général BPCE International.

Le groupe BCP a finalisé ce jeudi 17 octobre, l’acquisition de 71% du capital de la Banque de Madagascar et de l’Océan Indien (BMOI), auprès du groupe français BPCE.

Le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a finalisé ce jeudi 17 octobre, l’acquisition de 71% du capital de la Banque de Madagascar et de l’Océan Indien (BMOI), auprès du Groupe BPCE (groupe bancaire français formé des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne), après avoir obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires.

Une cérémonie officielle a été organisée au siège de la BMOI à Antananarivo, en présence de Kamal Mokdad, directeur général de la BCP à l’International, de Naina Andriantsiohaina, président du conseil d’administration, et de Alain Merlot, directeur général de la banque.

Déjà présent à Madagascar et à Maurice à travers sa filiale BCP Bank (Mauritius), le groupe BCP devient aujourd’hui un acteur de premier plan sur le marché bancaire malgache et renforce par la même occasion son empreinte géographique dans l’Océan Indien.

En marge de la cérémonie de signature, Kamal Mokdad a déclaré: «nous sommes très heureux de la finalisation de l’acquisition de la BMOI, un acteur dynamique et performant dans le paysage bancaire malgache». Et de poursuivre: «avec le soutien de nos partenaires locaux, nous avons l’ambition d’inscrire la BMOI dans une nouvelle étape significative de son développement avec l’introduction rapide de nouvelles solutions notamment digitales et monétiques».

Le groupe BCP est le sixième acteur bancaire du Continent, par la taille des fonds propres, et l’une des premières banques africaines en termes de total bilan.

La BCP dispose d’une implantation historique en Afrique de l’Ouest, sous la marque « Banque Atlantique », et en Europe via sa filiale « Chaabi Bank ». La BCP est par ailleurs la seule institution bancaire en Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre à être présente à Maurice, à travers sa filiale BCP Bank (Mauritius).