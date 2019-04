© Copyright : DR

Kiosque360. L'application «@tmar», l'encyclopédie en ligne «Agripedia», la gamme «nutridrop», Smart Blender pour les produits NKP… Autant d’innovations présentées au stand du Groupe aux côtés des projets de l’UM6P lors du SIAM.

Le SIAM 2019 a été l’occasion pour le Groupe OCP de mettre en avant les réalisations accomplies par ses équipes sur le terrain. «@tmar», une application qui offre plusieurs services aux agriculteurs, «Agripedia», une encyclopédie en ligne à disposition de l’agriculteur, «Nutridrop», une nouvelle gamme de produits solubles, Smart Blender pour les produits NKP… Autant d’innovations présentées au stand du Groupe aux côtés des projets de l’UM6P, des Fondations OCP et Phosboucraa, «1337», «youcode» et «act4community». Le quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans un article publié dans l'édition du 22 avril, consacre un zoom sur l’activité du Groupe et les principales innovations mises en œuvre.

L’action du Groupe en faveur de l’agriculteur s’est traduite par la mise en place du dispositif itinérant et multiservices de proximité Al Moutmir, qui remporte un franc succès auprès des agriculteurs, et ce dans les localités les plus éloignées au Maroc. Outre les laboratoires itinérants d’analyse des sols déployés dans 37 provinces au Maroc, une offre de formation couvrant l’itinéraire technique des cultures et des plateformes de démonstration qui servent de support à la formation autour des meilleures pratiques sont déployées.

Soutenue par une équipe d’ingénieurs agronomes mobilisés sur toute l’année, Al Moutmir permet aux agriculteurs de bénéficier de l’accompagnement quotidien d’experts avec une offre d’assistance tout au long de l’itinéraire technique. Les femmes et les jeunes sont également visés afin d’encourager l’entrepreneuriat et la transformation du secteur.

Les initiatives du Groupe couvrent également le savoir, à l’exemple de l’Université Mohammed VI Polytechnique, qui bénéficie du soutien d’OCP. Fondé pour la recherche appliquée et la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, d’entrepreneurs et de leaders africains, ce temple du savoir «aspire à faire du Maroc une plateforme d’innovation de classe mondiale au service du développement durable sur le continent», explique le Groupe, soulignant que l’UM6P offre une large gamme de formations et programmes de recherche adaptés aux besoins des agronomes et de l’agriculture marocaine permettant de répondre aux défis du Maroc et de son continent.