LGV: voici la date de mise en service du TGV marocain, Al Boraq

L'Office national des chemins de fer (ONCF) a décidé de mettre en service la LGV Al Boraq, à raison de 26 navettes par jour entre Tanger et Casablanca, via Kénitra et Rabat. Ce sera le 26 novembre prochain, a appris Le360. Les détails.

L'ONCF a lancé une campagne promotionnelle en offrant au public la gratuité des voyages pour trois journées, celles des 26, 27 et 28 novembre 2018 entre Tanger et Casablanca, aller et retour. Pour pouvoir bénéficier de la gratuité des trajets, la réservation des billets est obligatoire auprès de l'ONCF à Casablanca, Rabat, Kénitra et Tanger. Les gares commenceront à délivrer les billets pour Al Boraq à partir de vendredi 23 novembre. Al Boraq: le Maroc dans le Top 10 de la vitesse, 18e pays à disposer de la LGV Les liaisons payantes débuteront, quant à elles, jeudi 29 novembre. Al Boraq, le train le plus rapide en Afrique et dans le monde arabe, avec une vitesse de pointe de 320 km/h, a été inauguré le 15 novembre dernier à Tanger par le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. Doté d'une rotation quotidienne de 26 navettes, cette LGV a nécessité un investissement de 23 milliards de dirhams.

Par Mohamed Chakir Alaoui