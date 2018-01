© Copyright : Dr

Les prix de plusieurs marques de cigarette à base de tabac brun ont été revus à la hausse pour la deuxième fois en l'espace de six mois seulement.

Comme prévu dans la loi de finances 2017, adoptée en mai dernier, certaines marques de cigarettes à base de tabac brun ont connu le 1e janvier courant une deuxième hausse de prix en l’espace de 6 mois.

Il s’agit principalement des marques Basic, Casa, Kasbah, Olympic bleue (renommée Olympic RS) et Maghreb, que d’aucuns appellent les cigarettes des pauvres. Ainsi, les variations de prix appliquées depuis lundi vont de 2 à 4 dirhams selon la marque.

Commercialisée à 11 dirhams le paquet, depuis juin dernier, Kasbah coûte désormais 15 dirhams selon la nouvelle grille tarifaire publiée au bulletin officiel du 28 décembre. C’est la marque qui a vu son prix de vente augmenter le plus.

Les marques Casa et Olympic, très populaires, coûtent respectivement 16 et 15 dirhams désormais, avec des hausses de 3 et 2 dirhams.

Les prix de vente de Basic et Maghrib ont de leur côté été revalorisés de 2 dirhams chacune pour atteindre respectivement 16 et 14 dirhams.

D’autres hausses de prix sont prévues pour les exercices 2019 et 2020. Elles avaient été décidées lors des discussions autour du projet de loi de finances 2017 et introduites suite à un amendement passé en catimini. Cet amendement prévoyait une hausse progressive de la taxe intérieur de consommation (TIC) appliquée aux cigarettes à base de tabac brun. Cette hausse s'étale sur la période 2017-2020 avec comme objectif de l’aligner sur celle des cigarettes à base de tabac jaune.