Kiosque360. Pour les dépositaires centraux de titres, cette technologie, qui a gagné en maturité, représente une opportunité pour le développement des marchés financiers et l’inclusion financière des marchés émergents.

Les nouveaux défis auxquels doivent faire face les dépositaires centraux de titres sont importants. Aujourd’hui, ils doivent intégrer la dimension des technologies innovantes de la blockchain, des fintech, de la cybersécurité… Ces thématiques ont été au coeur du forum mondial des Dépositaires centraux des titres des valeurs mobilières, qui se tient actuellement à Marrakech et auquel L’Economiste dédie un article dans son édition du jour.

«L’impact des nouvelles technologies sur les activités financières» est de plus en plus important. Aujourd’hui, il existe «des alliances pour relever le challenge de la blockchain». Le journal est convaincu que cette année marquera un tournant dans l’adoption de la Blockchain et des Fintech en général. «Cette technologie qui a gagné en maturité» peut constituer une opportunité pour le développement des marchés financiers et l’inclusion financière des marchés émergents. Reste à savoir comment les appréhender.

Le quotidien soutient que «la Banque mondiale, les banques centrales et les dépositaires sont convaincus des bienfaits de cette technologie», qui serait même «un moyen d'améliorer l'activité post-marché».

La méfiance du secteur financier par rapport à la technologie Blockchain est de l’histoire ancienne, puisque les principaux acteurs y décèlent de réelles opportunités. «Dans le monde, 2,1 milliards de dollars ont été investis dans la blockchain en 2018, dont un tiers uniquement par le secteur financier».