Kiosque360. La DEPF relève une performance exceptionnelle du secteur agricole pour la seconde année consécutive, une nette reprise des exportations, ainsi qu'un redressement des activités tertiaires.

La conjoncture économique se veut plutôt positive. Les résultats atteints à ce jour au niveau sectoriel semblent favorables. Un redressement soutenu de l'ensemble des indicateurs offre ainsi au Maroc de belles perspectives. C'est ce que l'on peut tirer de la dernière note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières, synthétisée dans un article du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans sa livraison du 30 août.

Ce département relevant du ministère de l'Economie et des finances trace un panorama complet de la situation économique du pays. Et la DEPF fait état d'une performance exceptionnelle du secteur agricole pour la seconde année consécutive, d'une nette reprise des exportations, ainsi que d'un redressement des activités tertiaires, notamment du tourisme qui ne cesse d'enregistrer des hausses aussi bien en termes de nuitées qu'en termes de recettes. Du côté de la demande intérieure, le pouvoir d'achat des ménages a maintenu sa vigueur, profitant, entre autres, de l'amélioration de la situation du marché du travail, du bon comportement des crédits à la consommation et des transferts des MRE.

Les mois passés ont par ailleurs été marqués par une résilience de l'effort d'investissement, et ce à la faveur de la dynamique des crédits à l'équipement et des dépenses d'investissements afférents au budget de l'Etat. La DEPF note également que le comportement relativement favorable des comptes extérieurs a eu des effets positifs sur les réserves internationales nettes. Ces dernières couvrent actuellement 5 mois et 10 jours d'importation de biens et services.