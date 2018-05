© Copyright : DR

Baptisée 1337, la nouvelle école qui sera ouverte fin septembre prochain, offre un environnement éducatif original et vise à répondre aux besoins urgents du Maroc en talents dans les technologies de l'information (IT). Aucun diplôme n’est exigé et la formation sera complètement gratuite.

Baptisée «1337», en référence au «Leet Speak», le langage savant et élitiste des codeurs et programmeurs informatiques, la nouvelle école formera une première promotion de 150 étudiants dans les métiers d’avenir de l’informatique. Un lieu de formation singulier où il n’y a ni professeurs, ni cours, ni livres, ni horaires fixes. Des locaux ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, un système d’enseignement novateur et complètement gratuit auquel on accède sans prérequis de diplômes ou de niveau d’études, et à travers lequel les étudiants se forment mutuellement aux techniques les plus modernes de la programmation informatique, et aux technologies de l’information (IT) en général.

Les 150 étudiants de la première promotion, âgés de 18 à 30 ans, détenteurs ou non du bac et sélectionnés au terme d’un processus rigoureux d’une durée de 4 semaines dénommé «Piscine», vont recevoir une formation d’environ trois années au sein de 1337.

1337 est le fruit d’un partenariat pédagogique entre le Groupe OCP et «42», fondée en 2013 à Paris et sacrée meilleure école de code dans le monde par CodinGame. 42 est dotée d’un autre campus aux Etats-Unis, ouvert en 2016 à Fremont en plein Silicon Valley. Depuis, 42 n’a eu de cesse de faire des émules et son modèle pédagogique a été adopté par plusieurs instituts de formation, notamment 101 à Lyon, «We think code» en Afrique du Sud, «Academy Plus» en Roumanie ou encore «Unit Factory» en Ukraine et le dernier né «19» en Belgique.

Les étudiants marocains de 1337 à Khouribga suivront le même cursus avec les mêmes outils et moyens pédagogiques que leurs homologues de Paris, de la Silicon Valley ou de Bruxelles. 1337 a choisi un des bâtiments du Mail central pour y abriter ses locaux sur une superficie de plus de 4.000 m² répartie sur 4 niveaux, offrant aux étudiants un environnement novateur, convivial et collaboratif où travail rime désormais avec plaisir à travers des espaces de détente, de gaming et une cafétéria. En termes de ressources informatiques, 1337 a mobilisé plusieurs espaces de travail, avec notamment deux clusters de plus de 600 m² chacun équipés au total de 300 IMAC de dernière génération, connectés à une ligne dédiée, des serveurs de stockage de très grande capacité et le meilleur des technologies.

Les présélections des futurs candidats sont en cours, apprend-on des initiateurs de l’école. Aucun test écrit de culture générale ou de connaissances en informatique n’est prévu. Il s’agit uniquement d’un test en ligne sur internet de n’importe où et n’importe quand: il est basé sur des tests de logique et de mémoire pour s’assurer des capacités requises pour rejoindre l’aventure. Un mail confirmant la réussite ou l’échec du test sera envoyé par la suite au postulant. Les candidats retenus à cette première étape seront alors éligibles à «la piscine».

Celle-ci sera déterminante dans le processus d’admission définitive à 1337. A la manière des qualifications sportives, une immersion totale durant 4 semaines, 24h/24, 7j/7, permet d’identifier les plus motivés et de confirmer l’aptitude des étudiants «admissibles» pour le développement informatique. La piscine se veut une aventure humaine, permettant d’avoir un avant-goût de l’école, de sa méthodologie unique et de sa pédagogie novatrice. En fin de parcours, et au terme d’autant de piscines que nécessaire, 150 élèves seront sélectionnés pour composer la première promotion de 1337. Les premières piscines de sélection seront organisées dès l’été 2018.