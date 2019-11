© Copyright : DR

Kiosque360. En moyenne, 220.000 Casablancais se déplacent chaque jour en tramway. Un record a même été enregistré le 2 octobre dernier, avec 243.708 passagers.

Depuis septembre, le tramway connaît une fréquentation accrue par les Casablancais. T2 a doublé la sienne en moins de six mois et atteint désormais 80.000 voyageurs en moyenne par jour, avec un taux à bord des rames supérieur à celui que la première ligne avait enregistré six mois après son lancement. TI connaît également une très forte hausse de sa fréquentation, avec désormais une moyenne de 140.000 voyageurs par jour, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 21 novembre.

Au total, ce sont 220.000 Casablancais en moyenne qui utilisent chaque jour le tramway. Un record a même été enregistré le 2 octobre dernier, avec 243.708 personnes qui ont emprunté le tramway de Casablanca. Les clients du tramway sont de plus en plus fidèles, puisque la part des formules d'abonnements ne cesse d'augmenter: les abonnés représentent aujourd'hui 70% des clients voyageurs. Cette montée en puissance de la fréquentation sur les deux lignes a été accompagnée par une offre de service améliorée depuis le 12 novembre dernier. Ainsi, un tramway a été programmé toutes les 5mn sur TI durant les heures de pointe du matin, alors que, sur T2, les passagers prennent le tramway toutes les 8 min pendant les heures de pointe matin et soir.

Cette forte hausse de la fréquentation depuis septembre, notamment sur TI, a de fait engendré une consommation inhabituelle des tickets à l'unité vendus dans les distributeurs de titres de transport (DTT) dans les stations. Le réapprovisionnement annuel de ces titres de transport unitaires, survenant chaque année en décembre, pourrait arriver trop tardivement pour satisfaire la demande. Afin de pallier cet éventuel écueil, Casa Transports et RATP Dev Casablanca ont déployé un plan d'actions qui s'articule autour de trois volets, à savoir le rééquilibrage des DTT, l'augmentation du nombre de revendeurs Casa Tramway et la présence d'agents commerciaux dans les stations les plus fréquentées. Ces derniers sont chargés de vendre des Tickets Unités et de promouvoir les quatre formules d'abonnement auprès des clients voyageurs.