Kiosque360. Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) ouvre ses portes mardi prochain, avec 1.500 exposants représentant 60 pays et 22 ministres étrangers attendus. A l’honneur cette année, la Suisse, l’un des pays leader de la production agroalimentaire. Le point.

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) sera un succès à venir, comme l’assure le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch. Son coup d’envoi sera donné mardi prochain et rassemblera 1.500 exposants représentant 60 pays répartis sur une superficie de 185.000 m2, ainsi que 22 ministres étrangers. Sont également programmées 300 conférences sur les différentes thématiques liées à l’actualité agricole, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 11 avril.

Cette année, l’invité d’honneur de cette grand-messe agricole est pour la première fois la Suisse, un pays également leader de la production agroalimentaire. Près de la moitié du territoire suisse est exploité dans l’agriculture, qui fournit à son tour plus de la moitié des biens alimentaires consommés en Suisse, comme le fait savoir le journal. La Suisse, c’est aussi l’une des économies les plus compétitives au monde. Et c’est l’Etat qui accorde une grande place à la recherche et au développement en y consacrant près de 180 milliards de dirhams annuellement (18,5 milliards de francs suisse CHF), soit près de 3% de son PIB.

Comme l’a souligné Aziz Akhannouch, les agriculteurs découvriront au SIAM les nouvelles techniques et les modes d’amélioration des récoltes. Car, durant ce rendez-vous incontournable, plusieurs dossiers en lien avec l’agriculture marocaine seront déposés sur la table comme les moyens de promouvoir l’emploi dans le monde rural, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, souligne le quotidien.