© Copyright : DR

La Fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM) a exprimé, vendredi à Casablanca, ses vives inquiétudes quant à la décision de l'Association internationale du transport aérien (IATA) d'exiger des voyagistes marocains, le règlement bimensuel à partir de janvier 2020.

Lors d'une réunion plénière des agences de voyages affiliées à l'IATA et membres de la FNAVM, le président de la FNAVM, Khalid Benazzouz, a affirmé que la décision de l'IATA de passer au paiement bimensuel au lieu de mensuel, constitue "une vraie source d’inquiétude" pour les voyagistes marocains qui voient en cette mesure "une menace aux équilibres financiers" de leurs entités.

"Cette décision va certainement impacter drastiquement les agences de voyages et participer à fragiliser leur situation", a mis en garde Benazzouz, notant que ce "changement brusque" de la fréquence des paiements inquiète beaucoup les voyagistes qui espèrent "rester au moins sur un mois, et préparer l’avenir".

Pour sa part, Mohamed Amal Karioun, président de l’APJC Maroc (Agency Programme Joint Council), un comité composé de représentants des transporteurs aériens et des agents de voyages, a indiqué que la "décision unilatérale et sans consultation" de l'IATA d'exiger le règlement bimensuel "n’est en aucune manière conforme aux relations commerciales qui doivent prévaloir entre fournisseurs et clients", soulignant que l'IATA aurait du engager une concertation avec les agences de voyages à ce sujet afin de trouver une entente au lieu de les mettre devant le fait accompli.