Le Maroc veut booster son partenariat avec l'Inde, les investissements et le tourisme en priorité

Mohamed Maliki, ambassadeur du Maroc en Inde.

La coopération entre le Maroc et l’Inde connaît une "évolution notable" dans presque tous les domaines en particulier économique, technologique et sécuritaire, a déclaré l'ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, dans un entretien exclusif avec Le360.

Le diplomate a néanmoins appelé de ses voeux un développement du secteur du tourisme à l'instar de ce qui a été réalisé jusqu'ici entre le Maroc et la Chine, invitant l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à mettre en oeuvre rapidement la convention bilatérale l'engageant "à ouvrir un bureau à New Delhi". "L'évolution de la coopération a été remarquable suite à la dernière visite du roi Mohammed VI en Inde où les deux pays, a-t-il indiqué, ont décidé d'élever le niveau à un partenariat stratégique". Mohamed Maliki est en poste à New Delhi depuis 2016 après avoir dirigé durant plusieurs années à Rabat le département Asie/Moyen Orient. Maroc-Inde : Forte impulsion royale L’ambassadeur a accordé cet entretien à Le360à New Delhi à l'occasion de la visite en Inde une délégation de journalistes marocains représentant divers médias. "Lors des deux dernières années, a souligné Mohamed Maliki, la coopération maroco-indienne a été marquée par la signature d'une panoplie d'accords s'élevant à quarante conventions". Celles-ci portent, selon lui, sur "des secteurs nouveaux qui n'ont jamais été explorés, comme la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, le renseignement, ainsi que des volets sensibles tels que l'identification unique et le registre national" (au Maroc où l'Inde est en train d'informatiser un système d'aide aux couches sociales défavorisées). L'ambassadeur a par ailleurs rappelé la récente décision du roi "de soutenir l'Inde pour assurer sa sécurité alimentaire". Ce choix est "politique et solidaire" avec un pays qui consolide sa présence régionale", a affirmé Mohamed Maliki. «Il est important de noter dans ce cadre, a-t-il ajouté, que les deux pays ont échangé des visites de délégations de ministres (33 au total) et d'experts en tout genre». Maroc-Inde: la coopération judiciaire renforcée "Nous avons des comités de suivi du partenariat stratégique", a souligné l'ambassadeur avant de rappeler que "le plus important investissement du Maroc en Asie se trouve en Inde". Il faut signaler que l'OCP a investi dernièrement 230 millions de dollars pour y produire des engrais et des fertilisants. "Les intérêts donc se croisent et l'Inde reconnaît l'important rôle que joue le Maroc notamment pour sa sécurité alimentaire", a conclu Mohamed Maliki. Il faut rappeler que l'Inde adopte une position de soutien à l'intégrité territoriale du royaume. Ce pays appuie également les efforts de l'ONU "pour parvenir à un règlement politique consensuel et durable, basé sur le réalisme et le compromis".

Par DNES à New Delhi Mohamed Chakir Alaoui