Le Maroc vient d’exprimer son soutien à la candidature de la France pour diriger l’Organisation mondiale des Nations unies pour l'Alimentation et l’agriculture (FAO), a appris le360 de sources diplomatiques.

Paris a reçu cet appui lors d’une entrevue qu’a eue ce lundi à Meknès le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch, avec Catherine Geslain-Lanéelle, candidate de la France à la Direction Générale de la FAO.

Catherine Geslain-Lanéelle effectue actuellement une visite au Maroc, en marge de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture qui se tient du 16 au 21 avril à Meknès.

L’audience, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Girault, intervient dans le cadre de la tournée électorale de la candidate française pour la FAO.

Les deux parties ont ainsi évoqué les bonnes relations qui unissent le Maroc et la France, particulièrement dans le secteur agricole qui connaît "une coopération riche dans plusieurs domaines".

A cette occasion, Geslain-Lanéelle a exposé "une vision ambitieuse et novatrice" pour sa candidature au poste de directrice générale de la FAO. Une vision qu'Aziz Akhannouch a estimée "porteuse de grande valeur ajoutée pour la politique agricole". Le ministre a également évoqué le rôle "très positif" qu’a joué la France en faveur de l’adoption des accords d'agriculture et de la Pêche liant le Maroc et l’Union Européenne.

La candidate française est ingénieur en agronomie, ancienne directrice générale du ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation et ancienne directrice exécutive de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

L’élection du nouveau directeur général de la FAO aura lieu lors de la 41ème session de la Conférence de la FAO qui se tiendra du 22 au 29 juin 2019 à Rome.