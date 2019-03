© Copyright : DR

Renforcer la position du Maroc en tant que hub logistique et plaque tournante du commerce. C’est ce à quoi aspirent les organisateurs de la 8e édition du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Mediterranée (Logismed). Ce rendez-vous prévu du 9 au 11 avril prochain à Casablanca se veut en effet une compilation d’événements où de nombreux opérateurs logistiques du monde entier sont attendus. C'est ce que nous apprend Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 25 mars.

«Nous ambitionnons de rayonner à l’échelle internationale et de promouvoir la position du Maroc en tant que hub et importante plateforme logistique en Afrique et en Méditerranée», peut-on relever de Ali Berrada, président du Salon. Et d’ajouter que «la dimension internationale du Salon a été fortement renforcée en abritant la conférence annuelle du guichet unique PortNet, ainsi que le forum du commerce et de la logistique de l’Organisation de la coopération islamique (OCI)».

Les organisateurs ambitionnent à travers cette édition - placée sous le thème «Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce»- de tirer parti de la présence d’acteurs et d’opérateurs de différents continents en vue de développer des partenariats denses et fructueux avec ces acteurs. Le but étant de faire connaître davantage la logistique et de répondre aux attentes des professionnels en termes de solutions logistiques concrètes leur permettant ainsi d’améliorer leur compétitivité et leur performance globale.

Cette édition sera riche en nouveautés. Elle abritera pour la première fois un village des start-up. Un espace dédié aux jeunes entrepreneurs leur permettant de nouer des contacts et des partenariats avec les opérateurs phares du secteur et les encourageant par conséquent à intégrer la logistique dans leurs stratégies et leur organisation.

Notons que le Maroc a enregistré d’importantes avancées dans le secteur de la logistique qui contribue à hauteur de 5% au PIB du Maroc et génère quelque 25.000 emplois directs. Ce saut est salué par les représentants de l’OCI, qui considèrent le Royaume comme étant un important hub de commerce international très investi dans ce domaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’OCI a choisi le Maroc pour abriter son forum sur le transport et la logistique.