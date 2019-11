© Copyright : DR

Kiosque360. Le royaume est décidé à enclencher le processus de révision globale des accords de libre-échange (ALE) conclus avec certains de ses partenaires. Pour quelles raisons? Décryptage.

Dans sa publication en kiosque ce mardi, Les Inspirations Eco nous apprend que le gouvernement a enclenché un virage protectionniste en ce qui concerne les accords de libre-échange (ALE). Et pour cause! Certains de ces ALE que le Maroc a signés sont «nocifs» pour le pays, de l’avis même du ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy. Selon le journal, le ministre semble déterminé à enclencher le processus de révisions des ALE où le Maroc est structurellement déficitaire.

Il est donc question, aujourd’hui, de réussir à garantir une protection de l’économie contre les agressions commerciales anormales. Le journal précise qu’il s’agira de procéder à une révision globale des accords de libre-échange conclus et de déterminer les meilleures voies capables de favoriser un rééquilibrage des relations commerciales avec les partenaires et de renforcer le dispositif de défense commerciale dans le but de lutter vigoureusement contre la concurrence étrangère déloyale, notamment à travers un contrôle plus strict à la frontière. Ceci permettra de préserver l’intégrité du marché intérieur et de favoriser son développement.

Il est aussi question d'explorer l’opportunité de recourir à une nouvelle doctrine en matière de conclusion des ALE, en privilégiant les groupements régionaux à l’approche bilatérale et en ciblant en priorité les pays du sud, pour se prémunir contre les chocs concurrentiels asymétriques.