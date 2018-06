© Copyright : DR

Kiosque360. Le marché de l’automobile est aux anges avec une augmentation de 10,28 % de ses ventes à fin mai 2018, d’après les statistiques dévoilées récemment par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam). Le point.

76.220 véhicules écoulés à fin mai 2018 contre 69.116 vendus l’an passé. Résultat: le marché de l’automobile enregistre une importante hausse, atteignant + 10,28 %, comme l’indiquent les statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam).

Par segment, les voitures particulières (VP) ont comptabilisé +10,98% sur la même période (70.807 immatriculations fin mai 2018 contre 63.800 un an auparavant), les véhicules utilitaires légers (VUL) + 1,82% (5.413 fin mai 2018 contre 5.316 en 2017), rapporte ainsi Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 juin.



Côté marque, Dacia conserve la tête du classement. A elle seule, elle a vendu 21.379 voitures fin mai 2018, soit une amélioration de l’ordre de 7,77% par rapport à la même période l’an passé. Cela fait plusieurs mois que la marque est n°1 des ventes. Pour le reste, le constructeur Renault s’octroie la deuxième place avec, tout de même, 10.728 véhicules vendus, emmagasinant ainsi la plus belle augmentation (+ 34,77%), suivis de l’Allemand Volkswagen avec 5.192 unités écoulées (+ 25,32%), du Coréen Hyundai avec 4.301 immatriculations comptabilisées (+ 4,85%) et du Français Peugeot avec 3.759 véhicules, qui enregistre, quant à lui, un fléchissement de 11,62% de ses ventes de voitures particulières, comme l’indique précisément le journal.



Concernant les marques de luxe, on trouve sur le podium : l’Allemand Mercedes à la première place avec 1.341 voitures vendues fin mai 2018 (soit + 13,93% par rapport à la même période l’an passé), puis BMW avec 1.306 voitures vendues (+15,47%) et Audi avec 1.149 unités (soit 23,42%), les deux géants prenant respectivement la deuxième et troisième place.