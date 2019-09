© Copyright : DR

Le Groupe OCP vient de sceller un protocole d’accord avec la filiale du géant Bioline by InVivo, SMAG, spécialisée dans la Smart Agriculture. Objectif: développer des solutions digitales dans le domaine agricole.

Ce partenariat permettra de combiner les efforts d’OCP et de Bioline by InVivo pour accompagner les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques agricoles et à améliorer leur rendement, et ce, en s’appuyant sur des solutions digitales personnalisées en fonction des régions et des cultures, soulignent les deux groupes dans un communiqué conjoint.



«L’alliance avec Bioline s’inscrit dans la continuité de l’action d’OCP pour une agriculture mondiale durable à travers la promotion des bonnes pratiques agricoles, notamment en

terme de fertilisation raisonnée. La mise en place de solutions digitales dédiées aux

agriculteurs constitue aujourd’hui une priorité pour renforcer cette action», poursuit la même source, citant Marouane Ameziane, directeur éxécutif Stratégie et Corporate Development au sein du Groupe OCP.

«Le partenariat avec OCP, dont le premier axe est la diffusion de nouvelles solutions digitales dédiées à l’agriculture dans des régions cibles, notamment l’Afrique, le Brésil et l’Europe, s’inscrit pleinement dans notre stratégie», souligne de sont côté Laurent Martel, Directeur général de Bioline.



D'autres axes de coopération sont également à l'étude par les deux groupes dans les domaines des biosolutions, de la distribution des intrants ou encore de l'optimisation de la fertilisation, est-il précisé.