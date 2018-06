© Copyright : DR

Après avoir installé son siège au Maroc en 2015, Onomo Hotels annonce sa prise de participation majoritaire dans le tour de table de Cantor Hotels, un groupe hôtelier marocain, positionné sur l’hôtellerie d’affaires milieu de gamme, fondé en 2010 par Hassan Ait Ali.

Le groupe Onomo Hotels intègre ainsi à son portefeuille six hôtels implantés à Casablanca, Rabat et Tager: deux hôtels ouverts et quatre hôtels actuellement en cours de construction, totalisant 740 chambres.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la logique de renforcement de la présence du groupe Onomo Hotels sur le continent africain, avec Casablanca comme hub des opérations. Avec plus d’une vingtaine d’hôtels d’ici à 2020, le groupe Onomo Hotels ambitionne de devenir la première plateforme hôtelière panafricaine du segment 3 étoiles. Tous les hôtels fonctionneront sous l’enseigne Onomo Hotels.

Bénéficiant de l’accompagnement de proximité de Casablanca Finance City Authority et des avantages du statut CFC, le groupe Onomo Hotels est d’ores et déjà présent dans 9 pays avec 12 hôtels (Dakar, Abidjan, Libreville, Bamako, Lomé, Cape Town, Sandton, Conakry, Kigali, Durban et plus récemment deux hôtels à Rabat). Ce premier maillage permettra au groupe de densifier sa présence dans l’ensemble des sous-régions du continent africain.