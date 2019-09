© Copyright : DR

Au terme du premier semestre 2019, le Groupe Banque Centrale Populaire affiche une hausse de ses principaux indicateurs de performance. Les détails.

Le Produit Net Bancaire consolidé évolue de 4,8% et s’établit à 8,8 milliards de dirhams, tiré par les performances des activités de marché et d’intermédiation bancaire, souligne le groupe présidé par Mohamed Karim Mounir dans un communiqué diffusé au lendemain de la réunion du Conseil d'administration.

Ainsi, les dépôts du groupe poursuivent leur progression et s’établissent à 286 milliards de dirhams tandis que les crédits augmentent de 1,2% à 247 milliards de dirhams. Le Résultat Net consolidé poursuit sa progression et s’apprécie de 2,4% à près de 2 milliards de dirhams. Le Résultat Net Part du Groupe, quant à lui, croît de 5,5% à 1,6 milliard de dirhams.

Par ailleurs, le premier semestre 2019 a été marqué par la réalisation de l’opération d’augmentation de capital en faveur des salariés du groupe d’un montant de 2,2 milliards de dirhams. Cette opération reflète l’engagement du Groupe pour la valorisation et la fidélisation de ses collaborateurs.



A l’international, le premier semestre 2019 a été marqué par la contribution de la nouvelle filiale BCP Bank Mauritius à l’activité du Groupe. L’implantation du groupe à Maurice lui permet de se positionner sur les flux d’investissements en provenance d’Asie (Chine, Inde et Japon) vers l’Afrique et de proposer à ses clients une offre de Trade et Commerce international unique à l’échelle du continent.

En outre, le Groupe a étendu la solution “Atlantique Mobile” à l’ensemble des pays UEMOA à travers son réseau des Banques Atlantique. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de transformation digitale d’envergure initié par la BCP.