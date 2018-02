© Copyright : DR

Kiosque360. Les modalités de fonctionnement du fonds d’amorçage public-privé Innov Invest ont été dévoilées. Le fonds sera doté de 700 millions de dirhams, destinés aux startups innovantes. Quatre sociétés ont déjà été sélectionnées.

Enfin des financements pour les startups innovantes. Dans son édition du 27 février, L’Economiste rapporte que les modalités de fonctionnement du fonds d’amorçage public-privé Innov Invest sont désormais connues. «Quatre sociétés de gestion se partageront 295,5 millions de dirhams, dont Maroc Numeric Fund II avec un montant de 42,5 millions de dirhams pour le financement des initiatives existantes». La Caisse centrale de garantie (CCG), dépositaire du fonds Innov Invest, devra injecter cette somme dans les fonds créés par les sociétés de gestion. La part variera en fonction de la taille de chacun des fonds.

«Chaque équipe de gestion s’est engagée à lever un montant presque équivalent à la mise de la CCG, auprès d’investisseurs et institutionnels privés aussi bien locaux qu’internationaux», annonce le quotidien. Et d'ajouter que la CCG conservera 205 millions de dirhams sur les 500 millions prévus par la loi de Finances, pour le soutien financier et l’assistance technique aux startups en phase de démarrage ou en co-investissement avec les sociétés de gestion. Les financements varieront entre 100.000 et 4 millions de dirhams.

«Quatre startups viennent de bénéficier d’une première levée de fonds», révèle le journal. Elles feront l’objet d’un long processus de sélection, de due diligence et d’évaluation de projets avant leur validation par les comités d’investissement des sociétés de gestion et les investisseurs intéressés.

Le budget destiné à financer les startups s’élève à 700 millions de dirhams et vise en tout 100 startups innovantes, précise L’Economiste. Sont concernées les structures de droit marocain créées il y a moins de 5 ans et développant un nouveau service, un nouveau produit, un nouveau marché ou un nouveau processus. Les startups étrangères doivent créer une entité de droit marocain.

L’horizon d’investissement des sociétés de gestion dans les startups, fixé à 10 ans, est prorogeable de cinq ans. Le taux de rendement interne (TRI) projeté varie entre 8 et 13%. Les sociétés de gestion percevront une commission annuelle de 3% pour couvrir les frais de gestion, facturés au fonds.

La course pour débusquer la perle rare parmi les startups innovantes est donc lancée, affirme le quotidien. Le déblocage des premiers dossiers est prévu pour le mois de mai, au plus tard.