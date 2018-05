© Copyright : DR

C'est ce mardi 22 mai que le vote comptant pour l'élection du nouveau président de la CGEM a lieu à Casablanca. Entre le duo Mezouar-Mekouar et le tandem Marrakchi-Benhida, la concurrence bat son plein. Suivez l'événement, minute par minute, sur le360.

14h00: La SG de la CGEM annonce la fin de l’assemblée générale ordinaire. Place à l’assemblée élective avec la présentation des membres du comité de suivi électoral. Chacun des deux tandem candidats a 10 minutes pour présenter son programme. Après tirage au sort, le binôme Mezouar-Mekouar qui passe en premier.

«J’ai eu l’occasion de travailler avec Miriem Bensaleh, que ce soit au niveau de la diplomatie économique, la COP 22… C’est une grande, de grande rigueur, de grand engagement. Merci pour l’exemplarité dont tu a fais preuve en tant que première présidente dans l’histoire de la CGEM», a affirmé Mezouar. Il n’a d’ailleurs pas manqué de fair-play à l’égard du binôme concurrent Marrakchi-Benhida: «nous partageons beaucoup de convictions. Je leur rends hommage pour leur engagement», a-t-il dit Ce dernier enchaîne en rappelant la démarche et les orientations de son programme électoral (PME, Pacte pour la croissance et l’emploi, etc)

En vidéo, l'allocution de Meriem Bensalah:

13h30: Devant 692 adhérents (chiffre provisoire) dépassant le quart de l’effectif global à jour de ses cotisations et le quorum atteint, les travaux peuvent commencer. Le directeur général délégué, Fadel Agoumi, présente les faits saillants du rapport moral (un document de 172 pages).

On retiendra plus de mille événements organisés, les priorités stratégiques soumises au chef de gouvernement, les mesures fiscales de la Loi de finances 2018, la solution retenue pour le remboursement des crédits TVA. Egalement cités, les forums économiques organisés avec la France et le Portugal, les 92 entreprises labellisées RSE et le lancement de la plateforme CGEM Business.



S’en est suivi le rapport financier 2017, présenté par Nouzha Taârji Marrakchi, trésorière de la CGEM.

A noter:

- Le nombre total des adhérents est de 4.261, mais seulement un membre sur deux est à jour de sa cotisation. La part des adhérents qui ne sont pas à jour de leur cotisation est de 49%.

- Une baisse des ressources, mais une bonne maîtrise des charges.

- Le montant des cotisations est 9,6 millions de dirhams, avec plus de 400 nouvelles adhésions. 67% des cotisations proviennent de l’axe Casa-Rabat. Le montant total des ressources: 74,5 millions de dirhams, en baisse de 6%, en dépit d’un montant de 17 millions de dirhams provenant de la Fondation CGEM. La baisse sensible des contributions financières a été compensée par l’augmentation des subventions.

- Le montant total des charges s’élève à 65 millions de dirhams. La masse salariale avoisine 28 millions de dirhams, en lien avec le renforcement de l’effectif de la CGEM en vue de couvrir les activités nouvellement développées.

- Pour 2018, il est attendu un résultat excédentaire net de 2 millions, soit le même niveau de 2017.

- La CGEM prévoit la construction du nouveau siège de Meknès pour un montant de 3 millions de dirhams financé à hauteur de 50% par la CGEM, le reste émanant des contributions financières.

- Quelque 2,5 millions de dirhams seront alloués pour le renouvellement parc informatique.

Le commissaire aux comptes Abdellatif Qortbi procède à la lecture du rapport d’audit, du CPC relatif à l’exercice 2017. «Les résultats de synthèse ne présentent pas d’anomalies significatives. Ils donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la CEM au 31 décembre 2017», dit-il.



Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité et quitus plein et entier est donné à la présidente et au conseil d’administration.



13h00: Début des travaux de l'Assemblée générale ordinaire. Au menu: synthèse du bilan des deux mandatures de Miriem Bensalah-Chaqroun, lecture des grandes lignes du rapport moral de l’exercice 2017-2018 et une séance de questions-réponses.

Le dernier discours de Meriem Bensaleh en tant que présidente de la CGEM.

© Copyright : DR

En vidéo, un résumé des travaux de l'assemblée générale:

12h30: Salaheddine Mezouar part d’ores et déjà favori. La veille au soir, lundi 21 mai, il a obtenu le soutien de Khalid Dahami, dont la candidature en binôme avec Narjiss Loudiyi a été rejetée par le Conseil d’administration de la CGEM.

© Copyright : DR

12h00: Rivaux du jour, Salaheddine Mezouar et Hakim Marrakchi prennent la pose, tout sourire, avant que les choses sérieuses ne commencent. La concurrence aura été dure, les attaques et contre-attaques multiples.

© Copyright : DR

11h30: Des espaces sont réservés aux groupes, fédérations et associations. On estime à 5.000 le nombre d'entreprises en mesure de voter ce mardi.

11h00: Les inscriptions en vue de participer aux élections sont ouvertes. Les chefs d'entreprises adhérentes récupèrent cartes de membres et bulletins de vote.

La salle devant abriter le vote en vue de l'élection du nouveau président de la CGEM, ce mardi 22 mai, à Casablanca.

© Copyright : DR

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer