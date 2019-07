© Copyright : DR

Kiosque360. Les politiques publiques ont également contribué à faire évoluer de manière très soutenue l’économie numérique dans nos contrées. Le Plan Maroc Numéric 2020 permet aujourd’hui à notre pays de se positionner parmi les leaders du continent dans le domaine.

Le secteur du e-commerce continue à connaître un développement exponentiel au Maroc. Derrière ce succès, la généralisation de l’accès à Internet, qui a largement contribué à l’essor des sites marchands, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc du 1er août.

Aujourd’hui, près de 70% de la population marocaine dispose d’une connexion Internet, ce qui ne manque pas de garantir, sous nos latitudes, une certaine pérennisation du e-commerce. De plus, le e-commerce offre de nombreux avantages: il permet aux marques de s’affranchir des multiples limites physiques (stocks, saisonnalité, linéaire, horaires, etc.), tout en se rapprochant du consommateur et de ses attentes, y compris en matière de livraison. A leur tour, les politiques publiques ont également contribué à faire évoluer de manière très soutenue l’économie numérique dans nos contrées. Le Plan Maroc Numéric 2020 permet aujourd’hui à notre pays de se positionner parmi les leaders du continent dans le domaine.

Cependant, et malgré un parcours très prometteur, la transition numérique continue à se heurter à plusieurs obstacles. Beaucoup reste à faire pour que l’achat en ligne devienne enfin un automatisme et un réflexe quotidien et anodin. Les Marocains préfèrent toujours autant régler leurs transactions avec de l’argent liquide. D’ailleurs, si l’on regarde de près les chiffres se rapportant aux transactions réalisées sur le Net, la moitié d’entre elles a été opérée sur les sites facturiers (pour payer sa facture d’électricité ou de gaz) et non sur les sites marchands.

Voici 7 ans que Jumia est installé au Maroc. L’entreprise a réussi à s’imposer sur le marché marocain à une époque où l’achat sur Internet s’apparentait encore à une aventure téméraire et audacieuse. Aujourd’hui, la success story de Jumia donne désormais envie à d’autres acteurs de se lancer, à l’heure où l’e-commerce ne cesse de se développer, et que les consommateurs marocains l’intègrent de plus en plus dans leurs habitudes quotidiennes.