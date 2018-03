© Copyright : DR

Kiosque360. Sur les cinq dernières années, les opérations réalisées dans le capital investissement, en Afrique, se sont élevées à 24,4 milliards de dirhams. Les professionnels estiment que les rendements seront, sur le continent, plus attrayants que sur les autres marchés émergents.

En dépit du ralentissement économique et d'une monnaie très volatile, le Nigéria demeure un marché attractif pour les gérants de fonds. Plus de 112 opérations d’une valeur global de 7,8 milliards y ont été réalisées par les acteurs du capital investissement au cours des six dernières années. Cela représente le 1/3 des transactions sur l’ensemble du continent, rapporte L'Economiste dans son édition du 5 mars.

Le montant total des deals en Afrique, sur la période 2012–2017, s’est élevé à 24,4 milliards de dollars, révèle l’Association africaine du capital investissement et du capital risque. L’association tiendra, cette année, sa conférence annuelle à Marrakech au mois d’avril.

Au vu des rendements qu’elle offre, l’Afrique reste un terrain très fertile pour le capital investissement. Six professionnels sur dix pensent que les rendements y seront plus attrayants, sur les cinq prochaines années, que sur les autres marchés émergents. L’attention des investisseurs reste focalisée sur les secteurs des biens de consommation, les services financiers ou encore l’industrie. Le développement des économies africaines et l’émergence d’une classe moyenne contribueront à accroître la demande adressée à ces branches.

Ces dernières années, on note également un intérêt pour les activités technologiques et l’éducation. Les opérations dans les services aux collectivités, l’énergie et les services de télécommunications représentent 12% des transactions en volume, mais 58% en valeur sur les six dernières années. Le poids des investissements dans ces secteurs justifie leur pondération dans le portefeuille des gérants de fonds.