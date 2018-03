© Copyright : DR

Kiosque360. L’activité croisière enregistre une belle hausse. Le volume des arrivées a augmenté de 51,9% alors qu'il était, à la même période de l’année dernière, de -8%. Les détails.

C’est une hausse impressionnante qu’a enregistrée l’activité croisière: le volume des arrivées passe d’une baisse de 8% observée à la même période de l’année passée à une hausse de 51,9%, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 22 mars.

Le port d’Agadir compte 37.406 croisières à fin février, soit +70,5%. La hausse la plus spectaculaire est enregistrée à Tanger-ville, avec +111% par rapport à la même période un an auparavant (6.248 croisiéristes de passage). Quant au port de Casablanca, il a enregistré 18.322 croisières, en hausse de 15,1%.

Cette amélioration au titre des deux premiers mois de l’année s’explique par le revirement positif qu’ont connu les mesures de sécurité au niveau national, souligne le quotidien qui précise qu’elles sont passées du niveau 2 au niveau 1, de quoi encourager les armateurs à reprogrammer le Maroc dans leurs circuits. Une montée en flèche du développement du tourisme de croisière et de plaisance est donc à prévoir.

Pour continuer sur cette lancée, les départements ministériels du Tourisme et de l’Intérieur, l’ANP et les professionnels du secteur du tourisme se penchent sur l’élaboration d’une nouvelle feuille de route dédiée au tourisme de croisière, pour atteindre l’objectif fixé de 300.000 à 550.000 croisiéristes d’ici 2020. Pour cela, un comité national va prochainement être constitué, explique le journal qui indique que, au niveau local, les comités spéciaux créés vont devoir déceler les mauvaises pratiques et dupliquer les bonnes. Autre point qui va redynamiser l’activité: la modernisation de l’offre portuaire. A Casablanca, le nouveau quai est prêt. A Tanger-ville et à Agadir, les travaux prendront fin au plus tard l’année prochaine.