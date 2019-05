© Copyright : DR

Kiosque360. Si l’objectif de 500.000 emplois d’ici 2020 devrait être atteint, c’est en grande partie grâce au secteur de l’automobile. 48 usines seront prochainement mises en service à Tanger et Kénitra.

Le secteur de l’automobile est le principal moteur de l’emploi industriel. Si l’objectif de 500.000 emplois créés dans l’industrie d’ici 2020 devrait être dépassé, c’est en grande partie grâce à l’automobile. Déjà à fin 2018, l’objectif a été réalisé à 81%, avec 405.496 postes. Il le sera à 100%, voire plus, puisqu’une cinquantaine d’usines seront mises en service dans l’automobile (26 à Tanger et 22 à Kénitra). Il s’agit, comme le rapporte L'Economiste dasn son édition du jour, d’équipementiers qui s’installent ou qui augmentent leur capacité de production pour répondre à la demande de PSA et Renault. L’aéronautique pourvoit aussi d’importants emplois et devrait continuer à le faire, puisqu’une dizaine d’usines sont prévues au Midparc, venant s’ajouter aux 140 entreprises qui y sont déjà installées.

Aujourd’hui, le journal pose le problème de la pérennité du développement qui doit passer par une forte industrialisation et une transformation des ressources naturelles. Il est, dans ce sens, prévu l’aménagement de deux nouveaux écosystèmes de l’intelligence artificielle et de l’électronique.

Les anciennes industries sont en parallèle relancées, comme l’agroalimentaire et le textile.