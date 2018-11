© Copyright : DR

Dans un entretien exclusif accordé à Le360, le ministre de l’Equipement et du Transport, Abdelkader Amara, nous livre les premières indiscrétions sur l’imminent lancement de la Ligne à Grande vitesse au Maroc. Les détails.

Le lancement de la Ligne à Grande vitesse (LGV) au Maroc aura bel et bien lieu le 15 novembre prochain. C’est ce que nous confirme le ministre de l’Equipement et du transport, Abdelkader Amara, dans le cadre de notre émission Grand Format, dont la diffusion est prévue demain, dimanche.

«Sa Majesté a bien voulu nous donner son accord pour le lancement de cette ligne et celle-ci aura bien lieu au cours de la semaine prochaine», affirme ainsi le ministre.

Cette Ligne à Grande vitesse est le projet phare de l’Office national des chemins de fer que dirige Mohamed Rabie Khlie. Tous les tests techniques sont désormais achevés et chacune des deux parties partenaires dans la réalisation de ce projet (la marocaine et la française) est en train d’apporter les dernières touches à son lancement effectif.

Le projet de LGV aura coûté un total de 23 milliards de dirhams, sur un total de 50 milliards d’investissements menés par l’ONCF et qui ont concerné, entre autres, le triplement de la voie ferrée entre Kénitra et le doublement de la voie entre Casablanca et Marrakech. Avec la LGV, le nombre de 40 millions d’usagers annuels du train est appelée à augmenter. La qualité des services rendus également.

Quid des prix qui seront appliqués pour les voyageurs? «Les tarifs relatifs à la LGV seront annoncés officiellement juste après son inauguration. Ils ont fait l’objet d’une étude approfondie et ce que je peux d’ores et déjà vous garantir, c’est que les prix seront à la portée du plus grand nombre», promet Amara. On sait d’ores et déjà que l’ONCF va s’inspirer des pratiques en cours dans le secteur aérien et qui supposent que plus tôt le ticket est acheté, moins cher il sera.

A noter également que dans une première phase, la LGV circulera en deux vitesses différentes. Si la vitesse de croisière sera de 320 km/h entre Tanger et Kénitra, elle sera réduite, entre 160 et 180 km/h, entre Kénitra et Casablanca.