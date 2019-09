© Copyright : DR

L’AMMC vient d’élaborer un guide pratique relatif à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du tourisme (LBC/FT) qui s’adresse aux professionnels du marché.

Ce guide intervient suite à la publication de la circulaire n°01/18 relative «aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC».

Il vise principalement à accompagner et sensibiliser les intervenants du marché des capitaux et à les aider dans la compréhension des exigences légales et réglementaires en la matière en présentant notamment des exemples pratiques pour la déclinaison opérationnelle des dispositions de ladite circulaire, souligne l’autorité de régulation dans un communiqué.



Une consultation publique a été lancée par l’AMMC et sera ouverte jusqu’au 14 octobre prochain.