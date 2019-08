© Copyright : DR

Le Centre régional d’investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra a approuvé, au 1er semestre, 41 projets d’investissement pour un coût global de 5.530,62 millions de dirhams. Les services de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) au sein du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra ont délivré 388 certificats négatifs au cours du premier semestre de l’année 2019, nous annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 29 août.

La répartition des certificats négatifs par ce secteur montre la domination de celui du commerce suivi par le BTP, l’industrie, l’agriculture, ainsi que les pêches maritimes. Le premier semestre 2019 a vu la création de 267 unités dont 179 personnes morales et 88 personnes physiques, en progression de 32% pour les personnes morales par rapport au premier semestre 2018 qui avait vu la création de 135 unités. Durant ce premier semestre, 41 dossiers ont été satisfaits lors des réunions de la commission régionale d’investissement, dont trois projets dépassent le montant de 100 millions de dirhams. Selon les promoteurs, le montant global des investissements est de 5.530,62 millions de dirhams.

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra occupe une position centrale parmi les trois régions sahariennes du Sud. Elle est appelée, de ce fait, à être le point nodal de ces régions. Elle concentre l’essentiel des infrastructures, des administrations, et des services. Les atouts naturels ainsi que le capital humain dont elle dispose sont très prometteurs. L’économie de cette région repose essentiellement sur le secteur de la pêche: le port de Laâyoune contribue, en outre, à 5% des trafics de marchandises nationales. Elle regorge également d’autres atouts de développement: les gisements des phosphates, le potentiel touristique, le potentiel énergétique éolien et solaire, etc.