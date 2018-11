© Copyright : DR

Kiosque360. La ville du sud abrite une rencontre internationale sur la filière cameline. Cet événement aura des impacts majeurs sur l’élevage, la recherche, les organisations professionnelles et la filière cameline dans sa globalité.

Laâyoune abrite, depuis hier, une rencontre d’envergure internationale qui vise à donner un coup d’accélérateur à la filière cameline, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 13 novembre. Revenant sur cette 5ème édition de La Conférence de la Société internationale de recherche et de développement des camélidés (Isocard), le journal précise que la rencontre réunit 350 congressistes marocains et étrangers issus de 34 pays et que la ville de Laâyoune a été choisie en raison de son emplacement privilégié dans une région où les effectifs de dromadaires sont très concentrés.

On apprend aussi que cette conférence aura des impacts majeurs sur l’élevage, la recherche, les organisations professionnelles et la filière cameline dans sa globalité, l'objectif étant de donner une nouvelle dynamique à la recherche scientifique cameline. Cette rencontre vise également à encourager les scientifiques marocains à poursuivre leurs efforts pour établir des programmes de recherche appropriés à la problématique de l’élevage camelin, souligne le quotidien qui ajoute que l’autre objectif recherché est de sensibiliser les décideurs politiques, les représentants, les élus locaux des régions d’élevage du dromadaire et les investisseurs à l’importance de la recherche scientifique et de les inciter à promouvoir l’installation de structures ou de centres de recherches régionaux sur les camélidés.

Notons que plusieurs ateliers seront organisés dans le cadre de cet événement qui prendra fin le 15 novembre prochain. Trois d’entre eux portent sur la fabrication du fromage à partir du lait de dromadaire, la morphométrie chez le dromadaire et la génétique moléculaire au service de l’amélioration des performances de production chez le dromadaire, précise Aujourd’hui Le Maroc. A noter aussi que le programme prévoit des meetings, des tables rondes et un séminaire spécialement dédié aux éleveurs de dromadaires des régions du sud.