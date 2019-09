© Copyright : DR

Kiosque360. Un sommet international sur la sécurité hydrique se tient à Marrakech, sous le thème «La gestion participative et innovante du bassin». Les enjeux.

Marrakech capitale internationale de la sécurité hydrique. C’est ce qu’on peut lire dans le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 30 septembre. En effet, c’est sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau organisera, de concert avec le Réseau international des organismes de bassins (RIOB) et l’Institut international pour l’eau, l’environnement et la santé (GIWEH), le sommet international sur la sécurité hydrique du 1er au 3 octobre 2019 à Marrakech, sous le thème «La gestion participative et innovante du bassin».

Siégeant à Paris, le réseau RIOB est une organisation non gouvernementale œuvrant pour la promotion des échanges d’expériences et le développement des mécanismes pour une gestion efficiente des eaux à l’échelle des bassins aux niveaux national et local. Basé à Genève, le GIWEH est un institut regroupant des scientifiques et des universitaires œuvrant pour le renforcement des liens entre les politiques et les scientifiques dans les domaines de l’eau et de l’environnement, afin de promouvoir le changement positif dans les modèles de gouvernance et favoriser le partage des connaissances.

Le sommet de Marrakech, qui s’inscrit dans le processus des événements préparatoires du 9e Forum mondial de l’eau qui aura lieu en mars 2021 à Dakar, au Sénégal, a pour objectif de mobiliser plus de 500 experts nationaux et internationaux des secteurs public et privé dans le domaine de l’eau.