Kiosque360. Dans un contexte national marqué par le lancement de plusieurs réformes en vue d’améliorer et de booster les capacités du royaume à capter de nouveaux investissements, les chambres de commerce, d’industrie et de services entament également leur transformation pour mieux jouer leur rôle.

La réforme des chambres de commerce, d’industrie et de services (CCID) est sur de bons rails. Selon le quotidien Les Inspirations Éco, qui revient sur le sujet dans sa livraison de ce jeudi, les CCIS préparent activement leur transformation. Il faut souligner que l’objectif de cette mue est de leur permettre de mieux jouer leur rôle. Le journal indique que la fédération des CCIS est en quête d’accompagnement pour mettre en œuvre son plan de développement et qu’elle a besoin d’une assistance technique couvrant l’ensemble des travaux relevant de la stratégie, de l’organisation, de la gestion RH, de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de Project Management Office et bien d'autres choses.

Les Inspirations Éco ajoute également que la fédération profite d’un contexte favorable marqué par la volonté du gouvernement de renforcer sa présence dans les régions et d’en faire un maillon essentiel aux côtés des CRI, des représentations régionales de la CGEM et des conseils régionaux. Rappelons qu’en mars 2018, l’Etat a injecté 452 millions de dirhams dans les caisses des 12 chambres de commerce, d’industrie et services en vue de booster leur capacité d’accompagnement des adhérents dans les différentes régions. Il faut dire que c’est un chantier que le ministre de l’Industrie et de l’Investissement, Moulay Hafid Elalamy, veut réussir. Il insiste d’ailleurs sur la nécessité de mettre en place un modèle de gouvernance transparente et efficace pour les CCIS en vue de leur permettre de remplir convenablement leur mission d’accompagnement des PME/PMI.

Le quotidien pointe aussi du doigt un autre défi, les chambres de commerce étrangères faisant de l’ombre aux CCIS du royaume. Ainsi, pour améliorer leur attractivité et devenir plus compétitives, les CCIS et leur fédération doivent moderniser leurs offres. Et, à ce propos, on apprend qu’une expérience pilote consistant en le transfert de certaines missions ministérielles à des CCIS a été menée et a, surtout, été concluante, puisqu’elle a permis d’assister plus efficacement les investisseurs et porteurs de projet. Selon le journal, cette expérience sera bientôt généralisée. On apprend aussi que l’appui financier de l’Etat sera tributaire de la qualité des propositions qui seront faites par les CCIS et leur fédération en vue d’améliorer leur compétitivité. Les Inspirations Éco précise aussi que le plan de développement sur lequel réfléchit la fédération s’inspire largement des conventions signées en mars 2018, qui prônent, entre autres, la nécessité de mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance, à travers plusieurs mesures qui seront prises. Un autre point concerne le déploiement des prestations de services d’intérêt général et d’intérêt concurrentiel.

Enfin, souligne le journal, il s’agit de réaliser des projets économiques générateurs de ressources permettant de renforcer l’autonomie financière des CCIS et de leur fédération.