Kiosque360. Les trois hôtels Ibis de la chaîne Accor formeront le noyau dur d’une nouvelle chaîne baptisée «Senator». Les détails.

Le voile est levé sur la cession, par le groupe Risma, des trois Ibis de Tanger Free Zone, Fnideq et Agadir, rapporte L’Economiste qui, dans son édition du 22 janvier, précise que les unités hôtelières ont été acquises par le groupe Benadoud, un important acteur basé à Tétouan et opérant dans l’immobilier. Le deal conclu il y a trois mois a été mené en partenariat avec un groupe saoudien. La rénovation des unités et leur «rebranding» démarrerera sous peu. Quant à l’ouverture, elle est prévue courant février prochain.

Parmi les plus anciens de l’enseigne Accor, ces hôtels formeront le premier noyau d’une nouvelle chaîne qui sera baptisée «Senator». Le groupe Benaboud a déjà à son actif plusieurs autres hôtels dont le National et Chems, à Tétouan, et un autre à Martil. L’objectif est de mettre en place une chaîne tournée vers le tourisme national avec, à terme, une trentaine d’unités dans le segment des 3 et 4 étoiles. Des projets de construction sont prévus. Mais c’est surtout l’acquisition d’unités qui fera le gros de la croissance. Le groupe aurait déjà des visées sur des hôtels de ce segment, dont certains mis en vente par une banque de la place.

A noter que la cession de plusieurs Ibis de la chaîne Accor avait été lancée en 2017. De sources concordantes, la vétusté de ces établissements et l’absence de volonté des anciens propriétaires quant à leur rénovation auraient justifié leur cession. Ce qui est sûr, c’est que l'opération va dans le sens de la politique actuelle d’Accor de monter en gamme, à l’instar des établissements de la marque à Rabat.