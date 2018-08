© Copyright : Dr

Kiosque360. Pas moins de 6 projets innovants ont été sélectionnés pour bénéficier d’incubateurs chinois. Les entreprises bénéficiaires sont actives dans les BTP, les énergies renouvelables, la technologie et l'agroalimentaire.

La Chine mise sur le Maroc et, particulièrement, sur les initiatives innovantes. Dans le cadre d'une rencontre Maroc-Chine sur l’entreprenariat et l'innovation initiée par l'association chinoise GeeDee International Innovation Center, pas moins de 6 projets ont été sélectionnés. Il s’agit de projets qui seront développés en Chine, rapporte L’économiste qui, dans son édition du jour, affirme que la sélection s’est faite sur un total de 9 projets.

Les porteurs de projets, des équipes composées d’étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs et cadres d’entreprises, ont eu la possibilité de faire leur présentation devant des incubateurs et des investisseurs chinois pour lever des fonds. Il s’agit, comme le note le journal, de projets déjà en phase opérationnelle de prototype, du moins pour 8 d’entre eux. Le 9e relève d'une startup en phase de développement. Les secteurs sont tous rentables et intéressent la Chine qui investit beaucoup, indique le quotidien, dans la technologie de reconnaissance faciale et les applications liées à la transformation des services.

Les 6 projets sélectionnés concernent les énergies renouvelables, les BTP, la technologie et l'agroalimentaire. Les trois autres projets touchent aux domaines des services et du digital.

Ces entreprises recevront, outre le montant du financement du projet (entre 200.000 et 2 millions de dirhams), d’autres formes de support comme la mise en relation avec des partenaires chinois, des invitations d’études en Chine et même des jumelages avec des startups chinoises.

En plus de la sélection de 6 projets, la rencontre a débouché sur un partenariat pour le partage d’écosystèmes d’incubateurs d’entreprises innovantes.