Les candidats ont seulement quatre jours, le week-end compris, pour soumettre leur projet d’entreprise au ministère de la Jeunesse et des sports.

«Conformément aux hautes instructions royales concernant les jeunes et visant l’amélioration de leur situation socio-économique, en partenariat avec le secrétariat général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des sports des pays francophones (CONFEJES), le ministère de la Jeunesse et des sports annonce l’ouverture de candidature pour la participation au programme de soutien des jeunes entrepreneurs, en vue de financer des projets de PME au profit des jeunes», peut-on lire dans une correspondance adressée, jeudi 7 juin, aux directeurs régionaux et provinciaux du département de la Jeunesse.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les jeunes porteurs de projets ont jusqu’au lundi 11 juin pour déposer leur candidature. Le ministère, pour on ne sait quelle raison, a fixé un délai restreint de quatre jours (le week-end compris) pour constituer le dossier et collecter les documents nécessaires (un devis d’évaluation du projet, certificat de formation en auto-entreprenariat, etc). Si cela vous intéresse, sachez qu’il ne reste plus qu’un seul jour ouvrable (ou plutôt quelques heures) pour manifester votre intérêt à l’appel du ministère en vue de bénéficier du financement de la CONFEJES.