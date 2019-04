© Copyright : DR

Kiosque360. La Chine renforce ses investissements en Afrique et le Maroc entend se positionner en hub pour drainer ces investissements. Le royaume dispose aujourd’hui de pas moins de 700 accords publics et privés avec Pékin.

Les relations entre le Maroc et la Chine sont au beau fixe. Et l’Africa Investment Meeting (AIM), qui a démarré ses travaux le 28 avril et qui s’achève aujourd’hui, vient, une nouvelle fois encore, confirmer cela. Les Inspirations Éco, qui revient sur le sujet dans sa publication de ce mardi, précise que cet événement s’inscrit dans le cadre d’un raod show visant à vendre les potentialités du continent africain aux investisseurs chinois et à nouer de solides partenariats d’investissement avec eux.

Pour Réda Rami, fondateur de Winvestnet, la plateforme de networking commercial et financier (organisateur de l’événement en partenariat avec l’AMDIE), il est nécessaire de s’affranchir du schéma fournisseur-client avec l’Afrique pour aller vers la création de la valeur ajoutée et l’industrialisation. Pour lui, il s’agit de présenter de véritables projets bancables. Pour sa part, le directeur par intérim de l’AMDIE, Hicham Boudraa, fait remarquer que, dans 40 ans, 60% des besoins alimentaires de la planète seront produits en Afrique. Il met ainsi en avant, selon le journal, l’exemple du Maroc qui, grâce à ses infrastructures et sa stabilité politique, ambitionne de jouer le rôle de locomotive en Afrique.

Selon Jing Ning, conseiller économique et commercial à l’ambassade de Chine au Maroc, l’Empire du milieu a investi 11 milliards de dollars en Afrique en 2018, dans des secteurs comme les mines, l’industrie, l’agriculture. Il met notamment l’accent sur la grande ouverture économique que la Chine est en train d’opérer. Aujourd’hui, force est de souligner que Pékin entend s’ouvrir davantage aux investisseurs étrangers sur son sol et, pour la première fois, respecter la propriété intellectuelle.

Les Inspirations Éco indique aussi qu’un nouveau forum Chine-Afrique aura lieu en juin prochain. Ce qui montre bien que le continent est une priorité pour Pékin. Pour sa part, le Maroc a signé pas moins de 700 accords publics et privés avec l’Empire du milieu. Pour l’ASMEX, il est nécessaire que le Maroc puisse jouer un rôle de hub, non seulement en direction des pays africains, mais aussi dans l’autre sens.