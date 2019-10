© Copyright : DR

Kiosque360. L’intermodalité dans le transport urbain devrait faire ses premiers pas dans la capitale administrative. En effet, quelques mois seulement après avoir pris les commandes du transport par bus à Rabat, Alsa Maroc serait déjà en discussion avec la STRS et la Wilaya.

Le transport urbain à Rabat a enfin retrouvé sa dignité depuis l’entrée en service, l'été dernier, du nouveau délégataire, nous apprend L’Economiste dans sa livraison de ce mercredi. Le quotidien affirme même que la capitale peut prétendre à de nouvelles fonctionnalités, qu'il était impossible de mettre en place avec l’ancien opérateur. Notons, en effet, que Rabat a connu, en l’espace de quelques mois, une amélioration non négligeable en matière de transport urbain, dans la mesure où la société Alsa, qui a repris les choses en main, a tout mis en œuvre pour éviter les problèmes que l’ancien délégataire avait connus.

L’Economiste explique ainsi que, pour le volet personnel, l’entreprise a exigé de reprendre juste l’effectif nécessaire pour l’exploitation du réseau en fonction des besoins réels de l’agglomération en matière de transport par bus. De même, le réseau, composé actuellement de 38 lignes contre 61 lignes auparavant, a été totalement redéfini. On apprend de même que le management d’Alsa a mis en circulation de nouveaux bus, avec un parc suffisant dès la phase de démarrage. «Cela va nécessiter la mobilisation d’un investissement d’environ 700 millions de dirhams dont plus de 80% sont déjà engagés», assure Alberto Pérez, Directeur général d’Alsa Maroc. La société a aussi pris certaines mesures pour garantir l’équilibre financier, la pérennité et la qualité du service de transport par bus.

Selon L’Economiste, la mise à niveau du réseau de bus permettra de passer à une autre étape, celle de la concrétisation du projet de l’intermodalité avec le réseau du tramway de Rabat. D’ailleurs, des discussions auraient d’ores et déjà été entamées entre la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) et la direction d’Alsa Maroc sous la supervision de la Wilaya. Le quotidien précise encore qu’une feuille de route est déjà définie pour la concrétisation de ce projet, ajoutant que l’avantage de l’intermodalité sur la mobilité urbaine au niveau de l’agglomération va se renforcer davantage avec la réalisation des projets d’extension du réseau du tramway. Notons que les réseaux tram-bus pourront assurer près de 150 millions de voyageurs par an.