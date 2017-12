Mustapha El Ouafi, directeur général adjoint de l'OCP et Abdulla Salem Al Dhaheri, directeur marketing et commercial d'ADNOC.

Le groupe OCP vient de signer un contrat avec le plus grand exportateur mondial de soufre pour assurer son approvisionnement sur le long terme. Il s’agit d'un accord unique en son genre dans l'industrie du soufre.

La compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (ADNOC) va fournir du soufre granulé à l’OCP. Les deux parties viennent de conclure un contrat à long terme à cet effet.

À travers cet accord, ADNOC, le plus grand exportateur mondial de soufre, approvisionnera régulièrement et jusqu'en 2025 le groupe OCP, le plus grand importateur mondial de cette matière.

Les deux parties envisagent également une augmentation progressive des volumes annuels prévus dans le contrat.

ADNOC a déjà exporté vers le Maroc plus de 2 millions de tonnes métriques de soufre granulé en 2016. L’accord que la compagnie émiratie a conclu avec le groupe marocain est unique dans le secteur de l’industrie du soufre et assurera à l’OCP l'approvisionnement nécessaire pour le développement de ses capacités de production d’engrais. À ce niveau, il y a lieu de rappeler que le groupe phosphatier prévoit le triplement de ses capacités de production et envisage, dans le cadre de cette stratégie, un partenariat durable avec son partenaire d’Abu Dhabi.