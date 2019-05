© Copyright : Dr

Kiosque360. Face au rapide développement de l’écosystème des startups marocaines, le royaume entend s’inspirer du modèle français en matière d’incubation de startups pour pouvoir relever les défis qui s’imposent.

Le Maroc veut s’inspirer du modèle français en matière d’incubation de startups, nous apprend L’Economiste dans son édition de ce mercredi 22 mai. Selon le journal, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, présent au salon Vivatech qui s’est récemment tenu à Paris, a fait savoir qu’il entendait créer une sorte de Station F au Maroc. Rappelons que Station est le plus grand incubateur de startups du monde, basé à Paris et s’étalant sur 34.000 m2, avec une zone startup de plus de 3.000 stations de travail, un marché, 26 programmes internationaux d’accompagnement et d’accélération, des espaces événementiels et plusieurs lieux de restauration.

Pour L’Economiste, il s’agit d’un écosystème très riche au profit du développement des startups. «L’Agence nationale du digital se penchera sur ce projet avec les responsables de la Station F parisienne», assure le ministre.

Le journal nous apprend aussi que la Station F du Maroc devrait attirer des milliers de startups. Moulay Hafid Elalamy précise que la Station du Maroc proposera l’accompagnement nécessaire, et pas seulement financier, et qu’elle aura aussi vocation à encourager la connaissance, le business et les banques d’affaires, y compris pour montrer quand et comment opérer des levées de fonds. «Nous avons besoin de faire un saut qualitatif différent pour accompagner la bonne dynamique des startups et passer à l’industrialisation, voire même à l’accélération industrielle digitale», explique Moulay Hafid Elalamy. L’ambition de la future Station F marocaine sera de fédérer les startups des autres pays africains, en vue de créer une synergie africaine.